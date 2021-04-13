Она содержит большое количество ценных для организма человека витаминов и минералов.

Весна – сезон спаржи, известной также как аспарагус. Правильно приготовленная она обладает не только тонким и деликатным вкусом, но и множеством полезных свойств.

Спаржа: что это такое

Читайте такжеБерезовый сок: чем полезен и когда стоит пить целебный напитокСпаржа, так сказать, является близкой родственницей лука. Однако она не похожа на лук ни внешним видом, ни по вкусовым качествам.

Аспарагус – растение с длинными плотными стеблями с игловидными листочками на кончиках. Спаржа бывает зеленого, белого, розового и фиолетового цветов. В пищу употребляют побеги, которые считаются деликатесом, хотя с лечебной целью применяют также и корни. Ярко-оранжевые ягоды используют в основном для декоративных целей.

Чем полезна спаржа

Спаржа содержит большое количество ценных для организма человека витаминов (A, C, B1, B2 и Е) и минералов (кальций, фосфор, калий, медь, магния, железо и цинк).

Она стимулирует работу почек, что полезно при задержке мочи, отеках и некоторых почечных заболеваниях. Такое же действие этот овощ имеет на кишечник – активизирует его работу.

Также она поддерживает работу сердца, способствует заживлению ран и укреплению соединительных тканей, повышает иммунитет. Кроме того, спаржа улучшает здоровье костей, волос и кожи.

Особенно ценен аспарагус для женщин: в частности, он облегчает симптомы ПМС, помогает бороться с усталостью. Также спаржа рекомендована к употреблению беременным женщинам, поскольку в ней много незаменимых минералов, необходимых для благополучного развития плода.

Кроме того, спаржа относится к питательным и низкокалорийным продуктам, поэтому она хорошо подходит для диетического питания.

Кому спаржа противопоказана

Спаржу нельзя употреблять при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Противопоказанием может быть и индивидуальная непереносимость данного продукта.

Применение спаржи в кулинарии

Читайте такжеВкусная овсянка: как правильно приготовить полезное блюдоВ кулинарии обычно используют спаржу двух сортов – белую и зеленую. Ее вкус почти не зависит от цвета. Блюда со спаржей в целом имеют пикантный и неповторимый вкус.

Чтобы сохранить вкус и упругость, овощи готовят совсем недолго. Перед приготовлением кожуру с побега очищают. Самую низкую часть ростка обычно не едят и отрезают.

Стебли спаржи варят, тушат, жарят, запекают и замораживают. Отдельные ее виды, например, белую, принято консервировать. Спаржа прекрасно сочетается с разнообразными соусами. С ней также получаются вкусные супы и салаты.

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Автор: Алина Вишневская