Сколько соли нужно на 1 кг фарша и почему при этом его лучше не солить, зачем мука в фарше, а еще рецепт тех самых куриных зраз с сочной начинкой – узнайте на УНИАН.

Зразы – это вкусно и нежно, сытно и несильно калорийно (около 200 ккал на каждые сто грамм). Это мясная котлетка и растекающаяся начинка, которая так и тает во рту. Божественный аромат на зависть всем соседям. И прекрасный выбор для обеда и ужина, который также можно взять и на работу, и в гости на общий стол.

Готовят зразы из отбитого мяса предпочтительно нежирных сортов (чаще всего из говядины, но можно и из курятины или индейки). Внутрь добавляют как отваренные яйца, так и овощи, обжаренные грибы или отваренные крупы. Так что зразы – это в каком-то смысле еще и сам себе гарнир.

Когда солят фарш опытные хозяйки, зачем добавляют муку в котлеты и тефтели и как приготовить самые вкусные мясные зразы с яйцом за 30 минут – читайте на УНИАН.

Почему мясной фарш нельзя солить

Мы привыкли, что фарш непременно нужно посолить – в пропорции 20 грамм соли (это примерно две чайные ложки) на каждое кило мясного фарша. Но тут есть нюанс. Опытные хозяйки давно пользуются маленькой хитростью, которая обеспечивает нежность и воздушность их котлеток.

Читайте такжеКак довести котлеты до идеальной готовности: раскрываем главный секрет вкусного блюдаЕсли посолить непосредственно фарш, то котлеты получатся суховатыми. Соль "склеивает" мясной белок, из-за чего мясной сок вытекает, а сами волокна становятся жесткими. В итоге получаются суховатые котлетки с жестковатыми комочками внутри.

Опытные хозяйки солят не фарш – а уже сформированные котлеты, причем непосредственно перед отправлением на раскаленную сковороду. Посолил – отправил на сковородку – через пару минут перевернул. В этом случае соль поможет сформироваться красивой золотистой корочке, а "внутренности" котлеты останутся сочными и нежными.

За недосол таких котлет переживать не стоит: соли на поверхности вполне достаточно для придания блюду нужного сбалансированного вкуса.

Зачем добавляется мука в фарш

Уточним, что в фарш добавляется не только мука – может добавляться и батон вместо муки, и манка. А причина добавления подобного ингредиента практически та же, что и выше (в разделе с солью) – сделать блюдо сочнее (благодаря муке сок остается внутри котлеты) и, соответственно, нежнее.

Главное тут – выдержать правильные пропорции: пару столовых ложек – на полкило фарша.

Если всё же переборщили с мукой – можно добавить пару столовых ложек молока и столовую ложку топленого масла.

Мясные зразы с яйцом: простой рецепт для здорового питания

Вам понадобится:

фарш из курятины – 800 г;

мука цельнозерновая – 60 г;

3 яйца;

любой твердый сыр – 70 г;

масло сливочное – 20 г;

сметана (хватит 15% жирности) – 1 ст. л;

соль (если решили солить сам фарш, то по чайной ложке на каждые полкило мяса), специи по вкусу.

Как готовить:

Сделать фарш из куриного мяса, специй, муки и одного из яиц. Оставшиеся два яйца нужно отварить и натереть на терке – они пойдут на начинку. Для начинки хорошенько перемешать яйца с тёртым сыром, сметаной и подтаявшим сливочным маслом. Формируем котлетки, добавляя внутрь каждой по одной чайной ложке начинки. Обжарить котлеты на сухой сковороде пару минут – до румяной корочки. Затем отправляем зразы на противень и накрываем фольгой (чтобы получились суперсочными). Выпекать в духовке: температура нежаркая – 180 градусов, время – около 25-30 минут.

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Автор: Диана Беловодская