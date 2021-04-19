Пасха - период аппетитных пасх. Кроме этих традиционных вкусностей, можно также испечь "Пасхальный цветок". Это ароматная, красивая и очень вкусная выпечка.
"Пасхальный цветок"
Для дрожжевого теста
- Мука - 600 г
- Молоко - 300 мл
- Дрожжи (свежие) - 40 г
- Яйца - 2 шт.
- Сливочное масло - 50 г
- Растительное масло - 50 мл
- Сахар - 0,75 ст.
- Соль - щепотка
Для начинки
- Изюм - 50-70 г
- Цукаты - 30 г
- Сахар - 1/4 ст.
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Сливочное масло (для смазывания теста) - 2 ст. л.
- Корица - 1 ч. л.
Для глазури
- Сахарная пудра - 2 ст. л.
- Апельсиновый сок - 1-2 ч. л.
Взять 50 мл теплого молока, добавить 1 столовую ложку сахара и перемешать. Раскрошить туда дрожжи и перемешать, чтобы они растворились. Поставить в теплое место на 10-20 минут. Дрожжи должны вспениться и подняться "шапочкой".
Приготовление опары. В большую миску просеять 150-200 г муки, влить оставшееся молоко и перемешать – тесто должно получиться, как на оладьи. Влить вспенившиеся дрожжи. Хорошо перемешать и положить в теплое место на 40-60 минут. Когда опара начнет опадать – она готова.
Читайте такжеЛучшая пасха на праздник: как приготовить нежную праздничную сдобуЯйца растереть с сахаром и солью, по желанию можно добавить ванильный сахар.
Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.
В опару добавить растертые яйца и перемешать. Постепенно добавляя частями муку, замесить мягкое, эластичное тесто. В процессе вымешивания смазывать руки и стол растопленным сливочным и растительным маслом.
Замесив тесто руками в течение не менее 20 минут, поместить его обратно в посуду, прикрыть полотенцем и поставить в теплое место для подъема на 1,5-2 часа.
Изюм вымыть и обсушить, цукаты нарезать на кусочки.
Сливочное масло растопить и остудить.
Готовое тесто раскатать в пласт, толщиной 5 мм. Смазать его сливочным маслом. Равномерно распределить на тесте изюм и цукаты, посыпать сахаром, ванильным сахаром и корицей.
Скатать рулет, перенести его на смазанный маслом противень, свернуть, образовав кольцо. Сделать небольшие надрезы по всей окружности кольца. Поставить в теплое место на 20-30 минут.
Затем аккуратно смазать взбитым желтком или яйцом. Отправить в разогретую до 180°C духовку примерно на 20-25 минут.
Готовый пирог достать из духовки и сразу накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут отдохнуть.
Приготовление апельсиновой глазури. В просеянную сахарную пудру постепенно добавлять апельсиновый сок и тщательно растирать до получения однородной, не слишком жидкой массы. Полить ею выпечку и по желанию посыпать изюмом, орехами или цукатами.
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