Он подчеркивает необходимость оказывать дальнейшее давление на российскую экономику, ведь "единственное, что понимает Путин, - это сила".

Не исключены дальнейшие гибридные операции России против стран НАТО. Москва испытывает решимость Альянса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Отвечая на вопрос, собираются ли пересмотреть доктрину защиты неба над Финляндией и доктрину защиты внутри НАТО, учитывая атаку России по территории Польши, Стубб отметил, что они пересматривают свои оборонные планы регулярно.

"Если брать реакцию НАТО, мне кажется, Россия очень дерзкий поступок нам показала. Как сказал генеральный секретарь НАТО вчера, сказал об этой дерзости, тот факт, что мы теперь впервые, может, при нашем участии по крайней мере, участвуем в консультациях под четвертой статьей, - это свидетельство того, что мы готовы обеспечить сдерживание", - сказал он.

Относительно возможных будущих нападений президент Финляндии подчеркнул, что "мы дальше будем развиваться, разрабатывать нужное".

"Россия будет дразнить нас... Будут гибридные операции или под морские глубины с кабелями, или дронами в воздухе. При таких условиях, мне кажется, что финский отпор таков: мы должны быть спокойны, сосредоточены и стоять наготове", - отметил Стубб.

В то же время он подчеркнул, что Россия "испытывает решимость нашего Альянса". "И нам надо понять, что граница между войной и миром теперь размыта", - сказал президент Финляндии.

Он также подчеркнул, что Украина хочет мира, тогда как Россия "того не желает". "Украина поддержала прекращение огня на предложение США при поддержке еще Европы, но Россия это отклонила. Президент Зеленский хочет иметь двусторонние переговоры с президентом Путиным, но президент Путин отказался от этого", - отметил Стубб.

Кроме того, подчеркнул он, на фронте Россия "по всем направлениям, стратегическим целям терпит поражение". "Одна цифра только: за тысячу дней они продвинулись менее чем на 1% украинской территории... И мы все знаем, что плата за такое наступление намного превышает разумные пределы", - отметил президент Финляндии.

Стубб отметил, что военная, финансовая и политическая поддержка Украины продолжится. "Вторая колея - это дальнейшее большее давление на военную экономику России. Хорошая новость в этом плане заключается в том, санкции срабатывают... Российская экономика в плохом состоянии... Россия движется к рецессии. Это означает, что военная экономика забуксовала. И мы дальше должны оказывать давление на Россию, на российскую экономику, потому что, как мы все знаем, единственное, что понимает Путин, - это сила", - сказал он.

Атака России на Польшу похожа на события в Крыму в 2014 году

Как сообщал УНИАН, во время совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что атака России на Польшу похожа на события в Крыму в 2014 году, и это "самое страшное".

Он отметил, что сейчас война уже технологическая, поэтому сейчас "не нужны просто люди в зеленой форме, "зеленые человечки", как их называли, которые зашли просто на вашу территорию". Поэтому сегодня "ту же роль на территории Польши выполнили беспилотники российского производства".

