Доран считает, что Путин уже пошел на эскалацию ситуации с НАТО, поэтому Альянсу следует действовать решительно.

Российские беспилотники, которые незаконно вошли в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, не только его нарушили. Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Питер Доран предполагает, что таким образом российский диктатор Владимир Путин проверяет западные оборонные системы, пишет Radio Free Europe.

Доран добавил, что глава Кремля бросил вызов НАТО и президенту США Дональду Трампу и хочет, чтобы они отреагировали на этот инцидент. Поэтому, он считает, что все члены НАТО должны объединиться и дать понять России, что будущие вторжения встретят такую же решительную реакцию.

Также аналитик добавил, что США вместе со странами Европы должны выполнить угрозу президента США Дональда Трампа об усилении экономических санкций и введении штрафных мер в отношении России.

Главная задача, по мнению Дорана, заключается в том, чтобы перекрыть Путину поток долларов за продажу нефтепродуктов, за счет которых он продолжает финансировать войну против Украины. Аналитик подчеркивает, что именно это является слабым местом кремлевского диктатора и на него надо оказывать сильное давление.

Кроме этого, считает ученый, НАТО следует удвоить или, еще лучше, утроить свою противовоздушную оборону вдоль линии фронта с Россией. Он отмечает, что эта атака произошла в то время, когда европейские союзники пытаются быстро увеличить свои расходы на оборону.

Поэтому, Доран отмечает, что это событие указывает на необходимость уделять приоритетное внимание пробелам в противовоздушной обороне не только вдоль линии фронта, но и для других государств, которые являются членами Альянса, включая Германию, Бельгию и Нидерланды.

Отмечается, что страны, которые расположены далеко от страны-агрессора, должны серьезно относиться к таким угрозам, поскольку Россия имеет возможность бросить вызов всему НАТО.

Также аналитик высказал мнение, что для Альянса пришло время расширить свою систему противовоздушной обороны на западную Украину.

"Еще в начале полномасштабной российской военной агрессии против Украины в 2022 году рассматривался вопрос о создании так называемой "безвоздушной зоны". Некоторые члены НАТО тогда были недовольны этим вариантом, поскольку опасались, что Путин может расценить это решение как эскалацию конфликта. Однако он уже пошел на эскалацию против НАТО, и сейчас самое время установить оборонительную бесполетную зону над западной Украиной", - сказал Доран.

Реакция стран НАТО на атаку РФ дронами по Польше

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания готова усилить противовоздушную оборону Польши истребителями Typhoon Королевских ВВС или системой противовоздушной обороны Sky Sabre. Министр обороны Британии Джон Гили дал военным поручение "рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей". Указывается, что 19 российских беспилотников залетели на территорию Польши, из них четыре были сбиты силами польских и голландских истребителей, итальянского самолета AWACS и немецкой системы Patriot.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что российские беспилотники, согласно оценке ВВС Польши и НАТО, не отклонились от курса, а намеренно атаковали страну. Премьер-министр Дональд Туск четко заявил, что в атаке виновата Россия и добавил, что без сомнения, это было проявление агрессивных намерений.

