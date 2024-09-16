Василий Боднар отметил, что Анкара считает необязательными ограничения Брюсселя и Вашингтона.

Украина смогла остановить большинство потоков из Турции, которые Российская Федерация использовали для обхода международных санкций. Анкара в этом заинтересована, потому что не хочет попасть под ограничения.

Посол Украины в Турции Василий Боднар отметил в интервью РБК-Украина, что турецкие власти имеют специфическую позицию относительно санкций в отношении РФ, ведь Анкара присоединяется только к санкциям ООН или Совета безопасности ООН.

"Соответственно санкции, введенные ЕС и США или другими институтами, они считаются для Турции необязательными. Такая политика функционирует с 2014 года", - рассказал дипломат.

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По его словам, в 2022-2023 годах российская сторона активно пыталась вывозить краденное украинское зерно в Турцию, а западные компании пытались перевозить продукцию двойного назначения, электронику или другие товары в Россию через Турцию.

"На сегодняшний день большинство этих потоков удалось прекратить. В этом процессе заинтересована и турецкая сторона, чтобы не попасть во вторичные санкции. Уже были в Турции соответствующие делегации, которые коммуницировали с большинством органов власти, причастных к зарубежной торговле, с банковским сектором. У нас также были определенные коммуникации с бизнес-структурами, которые полностью декларируют готовность избегать тех компаний или предложенние, которые касаются обхода санкций", - объяснил украинский посол.

При этом он указал, что речь идет не только о Турции и России, но и о четвертых или пятых страны, то есть о возможных поставках в Грузию или Казахстан.

Обход санкций Россией - последние новости

Россия в больших масштабах производить ракеты и беспилотники, используя западные компоненты. В 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть.

При этом Financial Times писало, что Вашингтон предупредил Турцию о "последствиях", если страна не ограничит экспорт в Россию американской военной техники.

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