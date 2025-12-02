Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента.

За отставку правительства Украины в парламенте уже собрали почти 100 подписей народных депутатов Украины. Об этом сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко 2 декабря на заседании Верховной Рады Украины. Для вынесения вопроса на повестку дня парламента необходимо минимум 150 подписей.

"Мы продолжаем сбор подписей за перезагрузку правительства и создание новой коалиции. И спасибо каждому, потому что мы приближаемся к сотне, кто поставил свои подписи. Прошу, не останавливайтесь", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что надо убрать из правительства всех фигурантов пленок "Ермака-Миндича", и пригрозил, что в следующий раз начнет называть все фамилии. По его словам, фракция "ЕС" готова участвовать в формировании коалиции "не ради должностей, а ради Украины".

После выступления Порошенко народные депутаты из фракции "ЕС" заявили, что они блокируют трибуну до выполнения требований. В ответ председатель ВР Руслан Стефанчук обвинил фракцию в нарушении регламента, которым запрещено блокирование трибуны. В это время нардепы из фракции "ЕС" скандировали: "Правительство вон!".

Стефанчук отметил, что в повестке дня на сегодня было много важных законопроектов, но работа парламента заблокирована.

"Я, к сожалению, получаю незаконное влияние на меня как государственного деятеля, поэтому вынужден объявить перерыв в пленарном заседании", - сказал он.

Поскольку заседания теперь не закрываются, а лишь объявляется перерыв, то это означает, что сегодня парламент уже не будет работать. Ни одного законопроекта не рассмотрено, ни одного решения не принято.

Коалиция национальной устойчивости: что известно

Как сообщал УНИАН, ряд депутатов из фракции "Слуга народа" заявили о необходимости немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости.

Такое заявление представителей фракции политической партии "Слуга народа" опубликовал в Facebook народный депутат Украины Никита Потураев в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП.

В тексте говорилось, что все парламентские проукраинские силы должны отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению.

В заявлении отмечалось, что после формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию правительства национальной устойчивости.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что заявление отдельных депутатов по поводу необходимости создания коалиции национальной устойчивости и назначения нового правительства не является позицией фракции или партии "Слуга народа".

Он добавил, что 19 ноября Верховная Рада уволила "скомпрометированных членов правительства". Речь идет об экс-министре юстиции Германе Галущенко и экс-министре энергетики Светлане Гринчук.

