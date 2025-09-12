В конце сентября ожидается начало эксгумационных работ в Юречковой в Польше.

В Украине и Польше отмечают существенный прогресс в решении чувствительных вопросов национальной памяти общего исторического прошлого. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Киеве.

"Мы также отметили существенный прогресс в решении чувствительных вопросов национальной памяти нашего исторического прошлого. Уже есть несколько завершенных кейсов эксгумации в Украине - в Плужниках и в Збоищах. В конце сентября ожидаем начало работ в Юречковой в Польше", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что с польским коллегой они договорились в дальнейшем способствовать конструктивному диалогу по историческим вопросам.

"И ради нашего будущего, ради единства и силы в защите от общего врага должны находить взаимопонимание относительно прошлого. И это в наших силах. Наши народы обречены и заслуживают настоящее добрососедство и союзничество. Рассчитываем на возобновление работы украинско-польского форума историков, как платформы для совместных исследований сложных тем", - отметил Сибига.

В свою очередь, как отметил Сикорский, он построил с Сибигой отношения, которые основываются на доверии и дружбе.

"Я хочу подчеркнуть, что мы можем решать проблемы, которые существуют между соседями, на основе солидарности", - сказал Сикорский.

Отношения Польши и Украины

Как сообщал УНИАН, польские специалисты проводили эксгумационные работы в селе Плужники на Тернопольщине. Речь идет о жертвах польско-украинского вооруженного конфликта в годы Второй мировой войны и после нее, с 1942 до 1947 года. Это событие в Польше называют "Волынской резней", связывая ее с "нападением УПА на мирное население". Украинские специалисты же настаивают на том, что гибель поляков в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года не была "этнической чисткой", а все эти события не относятся к "Волынской трагедии", потому что исторически и географически эта часть Тернопольщины не входила в Волынь.

Также мы писали, что министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский заявил, что военные эксперты должны подтвердить или опровергнуть, были ли российские дроны направлены в Польшу с целью атаки на логистический центр в Жешуве, куда поступает западная помощь перед отправкой в Украину. Поскольку они были сбиты, трудно понять конечную цель этой атаки. Однако, Сикорский подчеркнул, что проникновение российских дронов в Польшу не было случайным.

