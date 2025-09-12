В Польше с сожалением отмечают, что Россия стремится продолжать агрессивную войну против Украины.

Польша заинтересована расширять оборонное сотрудничество с Украиной, в том числе двустороннее финансирование, на фоне усиления российской агрессии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

"Усиление российских атак после саммита на Аляске с президентом Трампом демонстрирует, что Москва не желает пойти на мир, не желает принять прекращение огня, на которое Украина согласилась односторонне и безусловно. Это показывает, кто хочет мира, а кто хочет продолжать агрессивную войну", - отметил Сикорский.

Как добавил польский министр, "нам обидно видеть, что Россия не желает прекратить страдания невинных людей в Украине." В то же время, как уверяет Сикорский, польская поддержка Украины остается непоколебимой.

"Мы не бросаем наших друзей и союзников на фоне усиления агрессии. По этой причине, Польша стремится расширить наше военное сотрудничество с Украиной, в том числе в оборонном секторе, через двустороннее финансирование, которое уже доступно, и также через инструмент Европейского Союза SAFE. Польша должна стать крупнейшим бенефициаром - 47 миллиардов евро, и некоторые из этих средств будут использованы для совместных проектов", - подчеркнул Сикорский.

Также он сказал, что Польша вновь призывает Венгрию отменить запрет на выделение средств из Европейского фонда мира от стран-членов ЕС для Украины. Как известно, через этот фонд осуществляются закупки оружия для Украины.

Атака дронов РФ на Польшу - последние новости

Как сообщал УНИАН, Польша намерена приобретать украинский опыт в сбивании российских ударных дронов. В Минобороны Польши сообщили, что сейчас между специалистами обеих стран ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодронных систем. В ведомстве уточнили, что все эти мероприятия будут проходить на территории Польши.

Также мы писали, что источники в Генштабе Украины сообщили, что российские дроны двигались двумя группами. Они не маневрировали, а двигались прямо к границе с Польшей.Часть из них попала в Польшу из Украины, а другая - залетела через Беларусь. Также в беспилотниках, которые нашли в Польше, обнаружили сим-карты.

