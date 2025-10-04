фото УНИАН, Денис Прядко

Адвокат Владимир Богатырь в колонке Украинской правды исследует трансформацию функций государства в регулировании политических партий – от пассивного регистратора до активного регулятора.

Сегодня в Украине действует 340 политических партий, причем пики их регистрации исторически совпадали с выборами и сменами власти, а абсолютный рекорд был установлен в 2015 году — 73 новые партии.

В то же время государство активно "очищает" политическое пространство. Десятки партий ликвидированы из-за многолетнего неучастия в выборах. После полномасштабного вторжения этот процесс приобрел новое измерение, поэтому из соображений национальной безопасности была запрещена деятельность 21 политической силы.

Партийное строительство Украины – как менялся политический ландшафт

Несмотря на формальное существование сотен партий, реальная политическая конкуренция ограничена, что указывает на усиление регуляторной роли государства в формировании политического ландшафта.

Юрист отмечает, что эта трансформация ставит перед обществом новые вызовы по поиску баланса между защитой государственности и ограничением политических свобод.

адвоката, Заслуженного юриста Украины Владимира Богатыря