Результаты работы ТОП-3 городских голов, избранных на местных выборах 2020 года от пророссийской партии "Наш край", которая даже официально называла себя "партией мэров", а в прошлом месяце приняла решение о самороспуске, проанализировал политолог Виталий Кулик. Речь идет о городских головах Ладыжина (Винницкая область) Александре Коломийце, Шостки (Сумская область) Николае Ноге и Коростеня (Житомирская область) Владимире Москаленко.

Кулик подчеркивает, что через полмесяца после решения партии "Наш край" самораспуститься никто из этих известных выдвиженцев "Нашего края", избранных от нее в органы местной власти на выборах 2020 года не выразил четко и публично своего отношения к ликвидации структуры, которая их тогда выдвинула в кандидаты.

"Ладыжин - город, который известен прежде всего из-за атак россиян на Ладыжинскую ТЭС. Однако, он имеет шансы зажить еще другую печальную славу - как город, где постоянно происходят сомнительные миллионные тендеры, а серьезные проблемы города так же постоянно не решаются годами. Журналисты фиксируют многочисленные закупки для нужд ВСУ без конкуренции, через сомнительные ФОПы и "прокладки", которые после сделок ликвидируются. Среди поставщиков - компании с уголовными производствами, подозрениями в завышении цен, задержками поставок и даже фигуранты реестра коррупционеров", - отмечает Кулик.

Подобные сомнительные операции, добавляет он, зафиксированы и при проведении тендеров Ладыжинского горсовета и коммунальных предприятий для решения проблем Ладыжина, когда при содействии и.о. городского головы Александра Коломийца побеждают одни и те же фирмы. Как правило, без какой-либо конкуренции.

Одновременно с реализацией этих многомиллионных схем "для своих", Ладыжин после ударов по инфраструктуре остается с нестабильным водоснабжением. "Неспособность решить эту проблему стала символом управленческой несостоятельности и.о. городского головы Коломийца", - подчеркивает политолог.

Кроме того, есть серьезные проблемы с отоплением. Когда в прошлом году из-за атакующих ударов Ладыжинская ТЭС потеряла работоспособность, городские власти вынуждены использовать модульные котельные и старые расконсервированные котельные, но их мощностей не хватает, чтобы полностью покрыть тепловые потребности города. Это создает серьезные риски для жителей, особенно с учетом приближающейся зимы, отмечает эксперт.

"В отличие от коллеги Коломийца в Ладыжине Николай Нога в миллионных сомнительных тендерах и закупках замечен не был. Но мэром Шостки Нога является уже почти 25 лет. За эти годы он фактически врос в администрацию города и сегодня трудно назвать хотя бы одного чиновника, которого не связывают с группой интересов действующего мэра", - пишет Кулик.

По словам эксперта, громких скандалов вокруг Ноги не много: "Наиболее громкая история была зафиксирована еще во время выборов 2020 года. Тогда блогер Ярослав Бондаренко вспомнил, что Нога баллотируется от партии "Наш Край" и якобы имеет связи с нардепом и кремлевским агентом Андреем Деркачем. Очевидно, что Деркач и Нога имели тесные контакты. Деркач был избран нардепом от округа, куда входит Шостка и решал многие вопросы, связанные с местной инфраструктурой".

Хотя, добавляет Виталий Кулик, называть Ногу человеком Деркача видимо будет преувеличением, поскольку действующий мэр является лидером местной группы интересов, которая вынуждена входить в клиент-патронские отношения с любой правящей силой: "Да и припартизация в "Нашем крае" была для Ноги вынужденной. До "Нашего края" Нога был членом Партии регионов, а до того он был беспартийным самовыдвиженцем и к нему приходили провластные партии за поддержкой".

Городской голова Коростеня Владимир Москаленко, отмечает Кулик, также возглавляет город с 1998 года - уже более четверти века. Делает акцент на публичности, поддержке социальных и гуманитарных проектов. В частности, создал "Совет директоров" - неофициальную группу, где местные предприниматели могли обсуждать развитие городских программ. Благодаря этому стартовали культурные инициативы, среди которых - фестиваль дерунов и восстановление парка и других зон отдыха.

"В то же время, на Москаленко негде клейма ставить от публичных скандалов и откровенных заигрываний с антиукраинскими силами. Так, в январе 2024 года был задержан за рэкет местный криминальный авторитет Дмитрий Семенишин по прозвищу "Помидор" - зять Владимира Москаленко. Потерпевшие рассказали о том, как родственник мэра устроил "лихие 90-е" в городе. Организованная преступная группа отбирала имущество, угрожала расправой, требовала деньги. Москаленко встал на его защиту, заявив, что доверяет суду - и одновременно отверг распространенные в соцсетях обвинения как манипуляции. Его позиция вызвала неоднозначную реакцию у жителей Коростеня. Потому что многие сталкивались с "Помидором"", - говорит политолог.

И добавляет, что Москаленко фигурировал в теневых схемах Сергея Тищенко и Сергея Пашинского: "Люди из окружения Москаленко были привлечены как менеджеры многих компаний Тищенко".

Также, отмечает Кулик, были здесь и конфликты вокруг закупок. В частности, Государственная аудиторская служба Житомирщины потребовала отменить тендер на текущий ремонт Коростенской центральной городской больницы: "Подрядчик, который получил 10 млн грн, не имел необходимого оборудования для выполнения работ. И таких тем по коррупции мэрии есть множество...".

"Все это мэрское наследство "Нашего края" после того как партия самораспустилась, теперь в поиске куда бы присоединиться и самосохраниться в новых условиях. Пока война, эти мэры пытаются балансировать и там где могут показывать собственную полезность центральной власти. Но уже сейчас каждый из них ищет новый политпроект, где можно приземлиться под будущий политсезон. Вопрос в том поддерживают ли их люди в общинах?", - резюмирует Виталий Кулик.