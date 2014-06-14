На границе летают российские самолеты - глушат связь и перехватывают радиопереговоры

В течение минувших суток на восточной границе Украины зафиксированы полеты российских спецсамолетов по радиоперехвату.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

"Кроме зафиксированных случаев демонстрационных полетов вертолетов РФ вдоль государственной границы на востоке Украины, были замечены специальные российские самолеты, которые приглушают мобильную связь и, вероятно, перехватывают радиопереговоры", - сообщили в ГПСУ.

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