За ночь в Украину попало 15 грузовиков с террористами - Луценко

Об этом экс-министр внутренних дел, лидер «Третьей украинской республики» Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

«За последние сутки пограничники покинули заставы на участке в 130 км госграницы в Луганской области», - написал он.

«За ночь через этот пролом уже въехали 15 Камазов с террористами», - заявил экс-министр.

«Уже сегодня они придут на помощь бандгруппировкам в Донецкой области, против которых ведется АТО», - отмечает Луценко.

Читайте также"Семья" Януковича платит наемникам по две-три тысячи долларов - советник главы МВДКак сообщал УНИАН, 4 июня Государственная пограничная служба Украины опровергала информацию СМИ о якобы беспрепятственном пересечении государственной границы террористами.

Как заявили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в частности, распространяется информация о беспрепятственном пересечении границы с Россией в пределах Луганской области колонной автомобильной и бронированной техники с террористами.

Пограничники отмечали, что государственная граница на всем участке ответственности Восточного регионального управления охраняется по усиленному варианту. Участки постоянно прикрываются дополнительными пограничными нарядами. Осуществляется реагирование на все оперативные информации. Данного нарушения государственной границы не зафиксировано, также не было выявлено признаков незаконного пересечения границы, а информация о беспрепятственном пересечении государственной границы террористами не соответствует действительности.

Пограничники Восточного регионального управления Госпогранслужбы и направлены на усиление резервы продолжают выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством по всей участке ответственности регионального управления, подчеркивалось в сообщении.