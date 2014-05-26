Инаугурация нового президента может состояться 8-10 июня - штаб Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сказал руководитель юридического департамента штаба Порошенко Роман Зварыч.

Он отметил, что закон о выборах президента дает Центральной избирательной комиссии 10 дней для установления официальных результатов, и уже через пять дней после этого в парламенте может состояться инаугурация новоизбранного президента.

"Ориентировочно это 8-10 июня ... Но я еще даже не обсуждал эту дату с Петром Алексеевичем (Порошенко)", - сказал он.

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Зварыч не видит никаких проблем с тем, чтобы процесс инаугурации прошел быстро.

По его словам, юристы штаба Порошенко не зафиксировали никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результат.

Он также констатировал, что количество жалоб на выборах является рекордно низким. Также нет ни одного судебного процесса по этим выборам.

Попутно Зварыч поблагодарил кандидата в президенты Юлии Тимошенко за то, что она соглашается с оценкой выборов, обнародованной штабом Порошенко относительно демократичности и прозрачности выборов.

Он выразил надежду, что такой позиции будут придерживаться и в ее штабе, поскольку в штабе Порошенко с удивлением воспринимают заявления некоторых представителей штаба Тимошенко о судебном обжаловании результатов выборов.