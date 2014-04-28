Кернес мешал сценарию по дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Такое мнение Золотарев высказал в комментарии УНИАН.

"Политическая версия покушения на Кернеса лежит на поверхности - Харьков, как и Одесса, должны стать следующими "горячими точками" в Украине после Донецка", - сказал он.

По словам эксперта, вероятно, мэр Харькова мешал проведению сценария по дестабилизации ситуации в Харькове. "Не зря недавно было озвучено, что Кернес - единственный руководитель в нестабильном регионе, кто обратился к днепропетровским коллегам по поводу опыта стабилизации ситуации", - отметил Золотарев.

Читайте такжеНа Кернеса совершено покушение, стреляли в спину на поражение (обновляется)Кроме того, по его словам, Кернес вряд ли поддержал бы идею проведения референдума о федерализации, на котором настаивают руководители Донбасса. Как известно, в последнее время, мэр Харькова выступал за унитарное устройство Украины.

Впрочем, по мнению политтехнолога, не стоит исключать и бизнес-версию покушения. "Харьков, с его бюджетом и оборотами - лакомый кусок. И нельзя исключать бизнес-версию покушения. Существует вероятность, что ее пытаются прикрыть другой (политической) версии", - сказал Золотарев.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 харьковский городской голова Кернес был ранен неизвестным. Кернеса прооперировали, состояние его тяжелое.

По данным источников, в Кернеса стреляли, предположительно, из снайперской винтовки Драгунова.