ОБСЕ одобряют принятие нового законодательства по правам нацменьшинств в Украине
Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс считает необходимым принять новое законодательство по правам национальных меньшинств в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Торс заявила на 7-м Киевском безопасности форуме «Безопасность на линии разрыва» (“On the Fault Line: to be Secure In - Between”) сегодня в Киеве.
Торс подчеркнула, что в Украине существует необходимость в улучшении ситуации с нацменьшинствами.
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"Закон о национальных меньшинствах на сегодняшний день не отражает реалии. Я слышу, что правительство (Украины) планирует реализовывать эту политику", - отметила Торс, добавив, что это является положительным сигналом.
По ее мнению, новое законодательство в отношении нацменьшинств не стоит принимать в спешке, и необходимо тщательно продумать формулировки и оценить существующую ситуацию с языками.
По ее словам, важно, чтобы политический процесс в Украине привлекал как можно большее количество сторон для определения политики и также учитывал позицию национальных меньшинств.