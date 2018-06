ОБСЕ одобряют принятие нового законодательства по правам нацменьшинств в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Торс заявила на 7-м Киевском безопасности форуме «Безопасность на линии разрыва» (“On the Fault Line: to be Secure In - Between”) сегодня в Киеве.

Торс подчеркнула, что в Украине существует необходимость в улучшении ситуации с нацменьшинствами.

"Закон о национальных меньшинствах на сегодняшний день не отражает реалии. Я слышу, что правительство (Украины) планирует реализовывать эту политику", - отметила Торс, добавив, что это является положительным сигналом.

По ее мнению, новое законодательство в отношении нацменьшинств не стоит принимать в спешке, и необходимо тщательно продумать формулировки и оценить существующую ситуацию с языками.

По ее словам, важно, чтобы политический процесс в Украине привлекал как можно большее количество сторон для определения политики и также учитывал позицию национальных меньшинств.