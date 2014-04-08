Белорусский политзаключенный Автухович вышел на свободу

Бывший политзаключенный, 51-летний предприниматель из Волковыска еще 1 год и 4 месяца останется под превентивным надзором.

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Об этом сообщает агентство БелаПАН.

Автухович был арестован 8 февраля 2009 года. В мае 2010 года Верховный суд признал его виновным по части 3 статьи 295 Уголовного кодекса (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) за перевозку и хранение пяти патронов к охотничьей винтовке и приговорил к пяти годам двум месяцам лишения свободы в условиях строгого режима.

В тюрьме Автуховичу неоднократно предлагали написать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, но он отказался это делать. "Имею свои взгляды, и всю жизнь я никогда их не меняю. Я ничего не делал плохого для Родины и народа, не нарушал никаких законов, почему я должен обращаться с прошением?" - так объяснял предприниматель свою позицию в одном из писем на свободу.

В сентябре 2013 года стало известно, что Автухович вскрыл себе живот лезвием, выражая протест против "откровенно издевательского отношения" к нему со стороны тюремной администрации.

Это было уже второе уголовное наказание предпринимателя (Автухович основал в городе частную службу такси). Первый раз его арестовали в октябре 2005 года по обвинению в неуплате налогов и осудили на три с половиной года лишения свободы.

Освободившись первый раз, Автухович стал одним из организаторов движения ветеранов боевых действий "Защитники Отечества". В оргкомитет вошли также известный правозащитник Олег Волчек и председатель общественного объединения инвалидов афганской войны Александр Комаровский. В 2009 году все трое отказались получать медали по случаю 20-летия вывода войск из Афганистана, назвав аморальным получение таких наград после отмены льготы ветеранам боевых действий в этой стране.

Оба раза правозащитники признавали Автуховича политическим заключенным, осужденным за активную общественную деятельность и борьбу с коррупцией. Кроме того, они указывали на серьезные процессуальные нарушения, допущенные в суде над предпринимателем.