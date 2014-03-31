Отказ от внеблокового статуса Украины остро стоит на повестке дня - Турчинов

Об этом заявил исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов, отвечая на вопросы журналистов в учебном центре Национальной гвардии Украины в селе Новые Петровцы Киевской области.

По словам Турчинова, чтобы ни у кого не возникало желания к агрессии, “мы должны иметь Вооруженные силы, Национальную гвардию мощные и мобильные, способные защищать страну от любой агрессии. Тогда и не будет желания у агрессора создать провокации на границах государства”.

Читайте такжеУкраина должна быть частью европейской системы коллективной защиты - МИДЧитайте такжеПри этом он заверил, что, несмотря на катастрофическую ситуацию в экономико-финансовом секторе, государство найдет возможность на должном уровне финансировать ВСУ и Национальную гвардию.