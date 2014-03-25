Уроки Майдана для войны с Россией

Ранее в средствах массовой информации высказывалась точка зрения, что действия предыдущих украинских властей по отношению к протестующим сейчас во многом повторяются Кремлем, только в большем масштабе.

С этим мнением сложно не согласиться, тем более что с каждым днем видны всё больше параллелей в моделях поведения, и всё более очевидным становится вывод, что борьба с Майданом велась из кабинетов российских силовиков и политтехнологов.

В конце 2013 года на фоне создания предпосылок для глобальных общественных сдвигов, была запущена мощная информационная машина, нацеленная на дискредитацию участников протестных движений. Массово использовались такие штампы как «бандиты», «нацисты», а также уничижительная терминология («майданутые»). На первых страницах газет размещались статьи о «западных спонсорах» протестующих или о «мародерах» на улицах Киева.

Сегодня целями российских СМИ являются всё те же объекты, только в более глобальном смысле. Теперь уже всей Украиной «правят бандеровцы», на улицах – «фашисты», угрожающие жизни русскоязычного населения. И целевая аудитория таких вбросов намного шире.

В российских новостях украинцы массово эмигрируют в Россию, спасаясь от «бандеровского» произвола; стреляющие становятся жертвами, а мишени – опасными преступниками; а «самооборона» Крыма несколько недель разъезжала по Крыму на боевом транспорте российской армии, видимо, купленном на авторынке, с российским оружием, очевидно приобретенном в магазине «Все для оккупации». Кстати, последнее – яркий пример несоответствия заявлений с экранов реальным событиям. Зимой мы слышали заявления: «мы понимаем и даже поддерживаем мирный протест», «мы не хотим насилия», а на деле имели место силовые разгоны демонстрантов.

Эта псевдо-реальность искажает восприятие аудитории, поэтому усилия профессиональных медиа менеджеров и представителей новой украинской власти должны быть консолидированы с целью подобрать правильные слова, расставить необходимые акценты, достучаться до граждан Украины, живущих в юго-восточных регионах.

Также можно провести четкую параллель между тактикой изматывания, держания в напряжении и угрозами применения силы. Защищая позиции на ул. Грушевского, на Майдане от Беркута, протестующие часто, в основном под вечер, получали сообщения о якобы готовящемся штурме баррикад, о передислокации силовиков, увеличении их количества. То и дело такие сообщения оказывались ложными, а мобилизационная готовность протестующих подвергалась колоссальному давлению.

Тем временем, власти изучали порядок организации боевых подразделений Майдана, морально-психологическое состояние.

Сегодня, после событий в Крыму, Россия продолжает играть мускулами возле наших восточных границ. Передислокация ударных групп войск РФ в украинском направлении заставляет военных экспертов обоснованно ожидать наступательных действий. А в то время, как звучат подобные предостережения, Россия внимательно наблюдает за поведением украинцев. Создается впечатление, что их не настолько интересуют передвижения украинских войск, сколько поведение украинской власти, ее готовность идти на уступки. То, к чему так стремится Кремль, – вернуть «управляемость» политической верхушки Украины – теперь достигается не только экономическими рычагами, но и новыми для наших современных реалий – военными аргументами.

Актуальной во время событий Майдана и не менее острой сегодня остается ситуация с заложниками. Заложники – это почти всегда сильный инструмент. Состояние стресса, которое испытывают единомышленники задержанных, позволяет вселить страх, заставить опасаться за возможные последствия своей позиции, своих убеждений. Многие начинают сомневаться в целесообразности выносить свои протестные настроения на свет, не желая стать потенциальной мишенью и в итоге оказаться в багажнике машины без номеров.

Те же методы, которые применялись к сторонникам Майдана, сегодня используются против украинских военнослужащих, чьи командиры увозятся в неизвестном направлении и чья судьба остается неизвестной. А ужасающие истории выпущенных заложников-журналистов о заточении, которые появляются в прессе, также стают инструментом запугивания. Но, с другой стороны, такие действия также и объединяют народ во мнении, что «помощь братского народа» совсем не является дружественной.

Еще одной тактикой, использованной в борьбе с протестами в Киеве и в нынешнем военно-политическом противостоянии, является декларация готовности к определенным переговорам, но изначально на таких условиях, которые в существующих реалиях губительны для оппонента. Вспомним требования освободить административные здания, разблокировать улицы (что значительно ослабило бы позиции активистов Майдана) и сегодняшнее практически ультимативное предложение, выдвинутое Россией, которое украинские власти просто не могут принять, учитывая их полную противоположность направленности нынешней внутренней и внешней политики Украины.

Учитывая хронологию развития ситуации на Майдане, прокручивая в голове те дни и экстраполируя их на сегодняшний день, мы можем сделать вывод, что сейчас, вероятнее всего, мы находимся в фазе противостояния, схожей с подготовкой к зачистке Майдана после нескольких дней затишья.

И очень хотелось бы, чтобы нынешняя власть учитывала это обстоятельство…

Евгений Матюшенко