Австралия объявила о санкциях против 12 граждан России и Украины

Глава МИД Австралии Джули Бишоп объявила в среду о "введение адресных финансовых санкций и запрет на въезд в страну для лиц, которые играют важную роль в российской угрозе суверенитету и территориальной целостности Украины".

Об этом сообщается на официальном сайте главы МИД Австралии.

"Я осуждаю самым решительным образом ход президента России Владимира Путина аннексировать территорию Украины в Крыму. Несанкционированное голосование в Крыму 16 марта, которое проводилось в то время, как российские войска эффективно контролировали территорию, не может сформировать легитимную основу для любого изменения статуса Крыма", - отмечает Бишоп.

Австралийский министр подчеркивает, что финансовые санкции и запрет на поездку в Австралию будут распространяться на 12 граждан России и Украины.

"Эти действия подтверждают четкую и однозначную поддержку Австралии территориальной целостности и суверенитета Украины", - пишет она.

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Как сообщили агентству ИТАР-ТАСС в МИД Австралии, список лиц, которым запрещен въезд в страны, опубликован не будет. "Имена людей, против которых введены финансовые санкции, будут объявлены только после принятия поправок к законодательному акту о правилах введения санкций от 2011 года". По словам официального представителя МИД, это делается для того, чтобы "избежать риска вывода средств из Австралии.