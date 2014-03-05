В России четверть госбюджета запланирована на вооружение, что угрожает социальным взрывом - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник во время презентации ежегодника СИПРИ, где изложены материалы исследований в сфере контроля над вооружением, разоружением, а также в сфере международной безопасности.

«Относительно военных расходов России наблюдается постоянная тенденция к росту. В 2011-2012 годах рост военных расходов составил 16%, на 2015 год запланирован 17-18%-й рост военных расходов. По состоянию на 2013 год 22,8% государственного бюджета России расходовалось на вооружение, на 2015 год – 25% государственного бюджета России запланировано на расходы вооружения. Процент ВВП в 2013 году – 4,59% и в 2015 году запланирован на уровне 4,79%», - сообщил эксперт.

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Мельник отметил, что «такой высокий уровень военных расходов на протяжении длительного времени несет достаточно серьезные угрозы для развития государства по международным стандартам. Если сохраняется больше 4% ВВП на военную сферу на протяжении длительного времени, это приводит к достаточно серьезным социальным последствиям – это тормозит развитие экономики и угрожает социальным взрывом в будущем».

Между тем в Украине бюджет военной сферы на 2014 год составляет 13,4 млрд грн, это приблизительно 1% ВВП. «Но если анализировать, на что эти средства расходуются, – то больше 86% бюджета идет, грубо говоря, на проедание. На развитие и боевую подготовку идет лишь небольшой остаток», - отмечает эксперт.