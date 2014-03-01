Яценюк подозревает Россию в желании сорвать курортный сезон в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодняшнее заседание правительства.

«Это чрезмерное и неадекватное присутствие российских военных на территории Крыма является прямым ударам по крымчанам, подорвана репутация Крыма как одного из лучших курортов... Одной частью этого плана является то, чтобы подорвать курортный сезон в Крыму, чтобы туда никто не поехал ни из России, ни из Европы, ни из Беларуси. Мы осознаем, что после Сочи, которые стояли РФ 48 млрд долларов, отели и курорты будут пустые. Таким образом осуществляется попытка, чтобы лишить крымчан работы, зарплаты, курортников... подорвать экономические основы Крыма и таким образом перевести курортные потоки в Сочи после Олимпиады», - отметил Яценюк.

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Он также подчеркнул, что правительство Украины будет выполнять свои обязательства перед всеми своими гражданами.

«Мы не бросим крымчан ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул премьер-министр.