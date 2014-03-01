Яценюк подозревает Россию в желании сорвать курортный сезон в Крыму
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что присутствие российских военных на территории Крыма является прямым ударом по крымчанам, чтобы подорвать репутацию полуострова как одного из лучших курортов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодняшнее заседание правительства.
«Это чрезмерное и неадекватное присутствие российских военных на территории Крыма является прямым ударам по крымчанам, подорвана репутация Крыма как одного из лучших курортов... Одной частью этого плана является то, чтобы подорвать курортный сезон в Крыму, чтобы туда никто не поехал ни из России, ни из Европы, ни из Беларуси. Мы осознаем, что после Сочи, которые стояли РФ 48 млрд долларов, отели и курорты будут пустые. Таким образом осуществляется попытка, чтобы лишить крымчан работы, зарплаты, курортников... подорвать экономические основы Крыма и таким образом перевести курортные потоки в Сочи после Олимпиады», - отметил Яценюк.
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Он также подчеркнул, что правительство Украины будет выполнять свои обязательства перед всеми своими гражданами.
«Мы не бросим крымчан ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул премьер-министр.