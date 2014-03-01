Яценюк: Присутствие военных РФ в Крыму - это провокация, на которую мы не поддадимся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая сегодня заседание правительства.

"Присутствие российских военных является провокацией, и мы требуем, чтобы российские военные вернулись в места своей постоянно дислокации", - сказал Яценюк.

Он отметил, что в Украине реализуется некий сценарий военного присутствия, аналогичный Осетии. Однако украинцы не должны поддаться на провокации.

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"Российские партнеры, перестаньте провоцировать гражданское противостояние в Украине и выполняйте базовые соглашения между Украиной и Российской Федерацией", - призвал Яценюк. - "Я очень прошу всех успокоиться и не поддаваться на провокации. Украина сделает все для того, чтобы мы были одним государством, чтобы защитить права национальных меньшинств, и все дискуссии о том, что Крым кто-то будет завоевывать, оказались ложью".

Яценюк также сообщил, что провел длительные и серьезные разговоры с вице-президентом США, президентом Европейской комиссии, канцлером ФРГ и рядом министров иностранных дел других государств. «Позиция наших стран-партнеров очень четкая: все выступили с жесткими заявлениями относительно сохранения территориальной целостности Украины. Никому не позволено вмешиваться во внутренние дела Украины, злоупотребляя своими правами через Соглашение о присутствии российских военных на территории автономии», - сказал Яценюк.

Он также напомнил, что вчера прошло заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждался украинский вопрос. «Совет принял два решения – создать мониторинговую группу и внедрить незамедлительный консультационный механизм. Весь мир наблюдает за событиями и весь мир высказался в поддержку территориальной целостности украинского государства», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе заседания правительства и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что Министерство обороны Украины постоянно отслеживает ситуацию в Крыму и отмечает наращивание сил с российской стороны, что нарушает целый ряд законов Украины и международных договоров. На данный момент Вооруженные силы Украины находятся в местах постоянной дислокации и занимаются по плану боевой подготовки, при этом Минобороны ведет постоянный мониторинг ситуации.

Кроме того, специальный представитель Генерального секретаря ООН Роберт Серри заявил, что в ООН заявляют о готовности оказать всевозможную поддержку Украине в разрешении ситуации в Крыму.