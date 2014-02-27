Неизвестные в парламенте Крыма взорвали шумовую гранату, когда к зданию пытались войти журналисты

Об этом УНИАН сообщила журналистка одного из украинских телеканалов.

«Заходила в парламент группа журналистов. Те, кто захватил, взорвали гранату. Крикнули: Идите прочь, будем стрелять! Внутри парламента есть, как минимум, один снайпер», - рассказала, плача в трубку, журналистка.

Читайте такжеЦентр Симферополя перекрыто

В центре Симферополя - окружения. Маршрутки через эту часть города не пускают. На перекрестке улиц Горького и Пушкина много милиции.

Как сообщал УНИАН, здание парламента и правительства Крыма захватили неизвестные. На зданиях подняты флаги России.