Неизвестные в парламенте Крыма взорвали шумовую гранату, когда к зданию пытались войти журналисты
09:04, 27 февраля 2014Политика
2 0
У здания парламента Крыма, которую сегодня утром было захвачено неизвестными с оружием, было подорвано шумовую гранату, когда туда пытались войти за комментариями журналисты украинских, российских, турецких и других мировых СМИ.
Фото : Радио Свобода
Об этом УНИАН сообщила журналистка одного из украинских телеканалов.
«Заходила в парламент группа журналистов. Те, кто захватил, взорвали гранату. Крикнули: Идите прочь, будем стрелять! Внутри парламента есть, как минимум, один снайпер», - рассказала, плача в трубку, журналистка.
Читайте такжеЦентр Симферополя перекрыто
В центре Симферополя - окружения. Маршрутки через эту часть города не пускают. На перекрестке улиц Горького и Пушкина много милиции.
Как сообщал УНИАН, здание парламента и правительства Крыма захватили неизвестные. На зданиях подняты флаги России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter