ВР отправила Захарченко в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 332 народных депутата из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от Партии регионов - 69, "Батькивщины" - 88, "УДАР" - 41, "Свободы" - 36, КПУ - 32 и внефракционные - 66.

Как отметил во время представления проекта постановления председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, это постановление вступает в силу с момента его принятия.

Представляя проект постановления в парламенте, Яценюк отметил, что акт предусматривает освобождение от исполнения обязанностей министра МВД «за систематическое и грубое нарушение Конституции и законов Украины, превышение власти и должностных полномочий, что выразилось в незаконном издании приказов о безосновательном применении мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия, вызвавшее массовое нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, десятки убитых и сотни раненых граждан Украины», сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Напомним, Захарченко был назначен министром внутренних дел Украины с 7 ноября 2011 года. До этого он был председателем Государственной налоговой службы Украины. По данным фонда Демократические инициативы, под руководством Виталия Захарченко доверие общества к милиции достигла самых низких значений за всю историю наблюдений. Во время протестов евромайданивцив Захарченко не раз выступал с противоречивыми заявлениями , называя мирных протестющих экстремистами. В результате столкновений в цетнре Киева погибли сотни протестующих и силовиков.

Отставка Захарченко с поста министра внутренних дел и расследование его деятельности являются одними из главных требований Евромайдану и оппозиции.