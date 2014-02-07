В структуре Самообороны Майдана уже действуют 39 сотен – Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Доме профсоюзов сказал народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Андрей Парубий.

По его словам, также начинается структуризация сотен Самообороны по областям Украины, создаются областные и районные штабы для координации сотен в регионах, поэтому сегодня часть командиров едет в регионы, чтобы скоординировать действия всех подразделений Самообороны.

«Чтобы в случае необходимости мы могли в Киеве собрать 10, 20, 30 тысяч людей, которые могли бы активно и действенно противодействовать существующему режиму, защищая украинский интерес и Майдан», - сказал Парубий и добавил, что сегодня Самооборона насчитывает 12 тысяч человек, но они рассчитывают на увеличение количества людей после работы в регионах.

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Как сказал Парубий, структура Самообороны не будет меняться, как и раньше, это будут сотни, которые делятся на десятки.

“Сотня является наиболее оптимальным подразделением, и укрупнять подразделения нет необходимости”, - добавил он.

Также Парубий сообщил, что заместителями коменданта Майдана являются Николай Величкович и Андрей Левус. Первый является заместителем по организационной работе, второй - по пропагандистской работе.

В свою очередь, Левус отметил, что Самооборона переходит в наступление: «Мы не просто являемся охранниками баррикад, мы не просто являемся теми, кто защищает периметр Майдана. Отныне Самооборона является (ячейкой - УНИАН) сопротивления, с сегодняшнего дня представители самообороны принимают участие в акциях прямого действия возле СБУ и Генпрокуратуры. Мы готовим план ненасильственного сопротивления, но очень активного, который имеет целью превратить страну в Майдан. Мы будем создавать на местах сопротивление коррупции, жесткую люстрацию антиукраинских элементов».

По словам Левуса, каждый член Самообороны Майдана - это «революционный политический солдат».