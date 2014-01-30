Лукаш рассказала, когда Янукович окончательно отменит «законы 16 января»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Елена Лукаш заявила на встрече с главами дипломатических миссий ЕС, США, Канады, Норвегии, России и Швейцарии.

Читайте такжеВопрос о введении чрезвычайного положения не рассматривается - Лукаш«Сегодня их подписал председатель Верховной Рады. Одним законом мы отменили 9 законов. Но есть проблема, как нормативно все оформить. Аппарат Верховной Рады справился с этой задачей. Именно с этим связана определенная задержка подписания законов спикером. Сегодня закон уже будет в Администрации Президента, и у Президента будет 15 дней на его подписание. Сейчас этот закон попал в Кабмин, Минюст, которые должны предоставить свои выводы, и во все управления Администрации Президента. Именно после их выводов Президент подпишет. Это обсуждалось на рабочей группе», - сказала Лукаш.

Читайте такжеВопрос роспуска Рады окончательно не снят - Рыбак Как сообщал УНИАН, 28 января Верховная Рада отменила 9 законов, принятых 16 января 2014 года, которые ограничивали права и свободы граждан, вызвали эскалацию напряженности в обществе, что привело к человеческим жертвам.