Лукаш: Лидеры оппозиции во второй раз отказались осудить экстремистские действия. Переговоры будут продолжены

Об этом идет речь в заявлении министра юстиции, члена рабочей группы по урегулированию политического кризиса Елены Лукаш относительно хода переговоров с лидерами оппозиционных парламентских фракций, переданном УНИАН пресс-службой Президента.

Как говорится в заявлении, «завершился более чем четырехчасовый второй этап переговоров под председательством Президента Украины Виктора Януковича, в котором приняли участие Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Виталий Кличко.

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К сожалению, во второй раз лидеры оппозиции отказались от объявления заявления об осуждении экстремистских действий.

Также ими не были осуждены факты захвата зданий местных органов власти.

Не был найден ответ на вопрос, собираются ли лидеры оппозиции в дальнейшем контролировать течение радикальных событий на улицах Киева».

Также Лукаш отмечает, что во время встречи «обсуждались вопросы безотлагательного освобождения незаконно захваченных помещений, возможной амнистии и другие вопросы, которые могут быть рассмотренные на внеочередной сессии, факт проведения которой участники переговоров оценили одобрительно. Обсуждался также вопрос ответственности правительства. Переговоры будут продолжены».