Оппозиция сформулировала 5 требований к Януковичу

События на Грушевского показали, что массы на Майдане радикализировались настолько, что уже готовы даже к гражданской войне. Потому оппозиционеры не ограничатся, как в прошлый раз “амнистиями”, а готовят радикальный “пакет предложений” для Виктора Януковича. Об этом пишет Еспресо.TV.

В числе минимальных требований:

1. Немедленные досрочные выборы Президента и парламента.

2. Изменения к закону о выборах Президента (отмене порядка, по которому три члена участковой комиссии могут подписать протокол и он становится легитимным) и переформатирование ЦИК.

3. Отставка Кабмина Азарова и формирование переходного правительства. Смена Генпрокурора и спикера ВР.

4. Наказание Захарченко не только отставкой.

5. Отмена всех скандальных законов и полная амнистия всех участников революционного противостояния.

Относительно первого пункта у оппозиции есть “запасной вариант”: возвращение политреформы, урезание полномочий президента и проведение президентских выборов в 2015 году.