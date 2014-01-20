Оппозиция сформулировала 5 требований к Януковичу

11:58, 20 января 2014
Политика
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Стали известны пять требований, с которыми оппозиция пойдет на переговоры с властью. При этом, даже программа минимум оппозиции уже не предусматривает компромиссов с Януковичем.

Опозиція

События на Грушевского показали, что массы на Майдане радикализировались настолько, что уже готовы даже к гражданской войне. Потому оппозиционеры не ограничатся, как в прошлый раз “амнистиями”, а готовят радикальный “пакет предложений” для Виктора Януковича. Об этом пишет Еспресо.TV.

В числе минимальных требований:

1. Немедленные досрочные выборы Президента и парламента.

2. Изменения к закону о выборах Президента (отмене порядка, по которому три члена участковой комиссии могут подписать протокол и он становится легитимным) и переформатирование ЦИК.

3. Отставка Кабмина Азарова и формирование переходного правительства. Смена Генпрокурора и спикера ВР.

4. Наказание Захарченко не только отставкой.

5. Отмена всех скандальных законов и полная амнистия всех участников революционного противостояния.

Относительно первого пункта у оппозиции есть “запасной вариант”: возвращение политреформы, урезание полномочий президента и проведение президентских выборов в 2015 году.

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