Оппозиция сформулировала 5 требований к Януковичу
Стали известны пять требований, с которыми оппозиция пойдет на переговоры с властью. При этом, даже программа минимум оппозиции уже не предусматривает компромиссов с Януковичем.
События на Грушевского показали, что массы на Майдане радикализировались настолько, что уже готовы даже к гражданской войне. Потому оппозиционеры не ограничатся, как в прошлый раз “амнистиями”, а готовят радикальный “пакет предложений” для Виктора Януковича. Об этом пишет Еспресо.TV.
В числе минимальных требований:
1. Немедленные досрочные выборы Президента и парламента.
2. Изменения к закону о выборах Президента (отмене порядка, по которому три члена участковой комиссии могут подписать протокол и он становится легитимным) и переформатирование ЦИК.
3. Отставка Кабмина Азарова и формирование переходного правительства. Смена Генпрокурора и спикера ВР.
4. Наказание Захарченко не только отставкой.
5. Отмена всех скандальных законов и полная амнистия всех участников революционного противостояния.
Относительно первого пункта у оппозиции есть “запасной вариант”: возвращение политреформы, урезание полномочий президента и проведение президентских выборов в 2015 году.