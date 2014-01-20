На Грушевского протестующие пытались прорвать кордон спецназовцев
08:54, 20 января 2014Политика
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В Киеве на улице Грушевского несколько десятков человек в масках с импровизированными щитами пытались прорвать кордон спецназовцев возле стадиона имени Лобановского.
На Грушевского пытались прорвать кордон спецназовцев
Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители применяют против митингующих шумовые гранаты и стреляют из пневматического оружия.
Часть молодежи находится возле сожженной ночью спецтехники и бросает в бойцов Внутренних войск камни, петарды и горящие дубинки.
На улице Грушевского находится около тысячи человек. Митингующие бьют ритмично по импровизированным барабанам из бочек и по металлическим конструкциям.
Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева в воскресенье, 19 января, начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении Дома правительства и Верховной Рады.
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