Послы стран ЕС намекают, что без освобождения Тимошенко ассоциации не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом послы сказали на пресс-конференции: “Время выбора: последствия подписания или неподписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС”.

“Факт остается фактом, нужно согласие 28 стран-членов (на подписание Соглашения об ассоциации — УНИАН), и мне трудно представить, что такое согласие будет получено, если госпожа Тимошенко будет оставаться в тюрьме”, - сказал посол Германии в Украине Кристоф Вайль.

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С этим мнением также согласились посол Польши в Украине Генрик Литвин и посол Франции в Украине Ален Реми.

“Я присоединяюсь к ответу своего коллеги”, - сказал Реми.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров, в свою очередь, отметил, что разделяет позицию главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, который на одной из конференций на вопрос, возможно ли подписание соглашения, если Тимошенко останется в тюрьме, ответил, что не нужно спекулировать и “что плана Б нет”.

Посол ФРГ также отметил, что миссия Кокса-Квасневского 22 раза приезжала в Украину, чтобы решить проблему выборочного правосудия.

“И что внезапно, вдруг выборочное правосудие просто так исчезнет, развеется? Конечно нет”, - сказал Вайль.

На вопрос, не связаны ли заявления многих украинских политиков, в частности тех, кто представляет власть, о том, что подписать соглашение можно без решения вопроса Тимошенко, с недостаточным донесением информации со стороны европейских дипломатов, посол Франции ответил: “Если кто-то из украинских политиков считает, что подписание станет возможным, если Тимошенко останется за решеткой, то это не из-за того, что мы мессиджи не донесли, я считаю, что это единодушная позиция”, - сказал он.

“Сейчас миссия Кокса-Квасневского напомнила, что подписание Соглашения об ассоциации не будет возможным, если госпожа Тимошенко будет оставаться в тюрьме. Если кто-то создает впечатление, что это не так, то это их дело”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда заканчивается дедлайн для выполнения Украиной условий ЕС для подписания Соглашения об ассоциации, посол Франции отметил: “Окончательный дедлайн — это день подписания соглашения”.