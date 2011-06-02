Мэр Чернигова вступил в Партию регионов

Черниговский городской голова Александр СОКОЛОВ вступил в ряды Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, на официальном веб-портале городского совета появилась информация о партийности А.СОКОЛОВА и членстве именно в Партии регионов. До этого времени городской голова Чернигова декларировал свою внепартийность.

Во время общения с журналистами на сессии горсовета А.СОКОЛОВ подтвердил свое вступление в ряды Партии регионов и назвал этот шаг закономерным.

"Это означает, что я поддерживаю курс реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА", - сказал мэр Чернигова, добавив, что Партия регионов поддерживала его на выборах 2006 года, а в 2010 году он баллотировался на должность городского головы от Партии регионов, еще не находясь в ее рядах.