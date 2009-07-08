The Financial Times: Обама допустил ошибку в России

Как пишет обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман, "харизматическая аура" Барака Обамы более не может скрывать неудобную правду: внешняя политика Белого дома переживает кризис. Подписанные в Москве соглашения о сокращении ядерных арсеналов и транзитных маршрутах "не могут потушить тлеющий антагонизм, порожденный прошлогодней войной в Грузии". Более того, Обаме не удалось добиться поддержки Кремля по иранской проблеме - значит, принятие новых санкций через ООН затруднено.

Обозреватель считает, что эта тупиковая ситуация указывает на проблему в подходе Обамы к России: он пытается избавиться от ненужного антагонизма, появившегося при его предшественнике, и сотрудничать так, чтобы выигрывали обе стороны (модель win-win), в то время как в Кремле эти отношения по-прежнему воспринимают как своего рода "армрестлинг". Так, принижение значимости вопроса о Грузии трактуется как готовность признать за Россией "сферу влияния" на постсоветском пространстве.

Тем временем на родине Обаму его политические оппоненты, консерваторы, называют "вторым Джимми Картером", имея в виду слабость и наивность последнего во внешней политике. В этой ситуации важно, заключает Рахман, чтобы молодой либерал Обама не поддался этому давлению из-за ошибок в Иране и России, твердо придерживался своего внешнеполитического курса и не повторял ошибок Кеннеди (Вьетнам) и Картера (провальная операция по спасению американских заложников в Тегеране).

Инопресса