СБУ сообщила о выдворении из Украины сразу 8 граждан Грузии из-за угрозы нацбезопасности

Украинские правоохранители накануне выслали на родину 8 граждан Грузии за деятельность, противоречащую интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

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Как сообщает пресс-центр СБУ в Facebook, операция проведена Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины

«Указанное решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины. Все действия сотрудников правоохранительных органов осуществлены в соответствии с требованиями национального и международного законодательства с целью предотвращения совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины», – говорится в сообщении СБУ.