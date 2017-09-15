Развязавшая войну РФ заявила о некой "фантомной боли" Украины: не понравились заявления на форуме в Киеве

В МИД РФ назвали проведение форума YES в Киеве «фантомной болью», а заявления о российской агрессии - «колоссальной ошибкой».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в оккупированной Ялте сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Разве это единственная странность, которую мы наблюдаем сейчас со стороны киевского режима? Можно сказать, что это фантомные боли, но виноватых искать за рубежом не следует», - сказала Захарова, комментируя проведение в Киеве 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

По ее словам, Украина «во всем винит» Россию, и из этого «создана национальная идея».

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«Это огромная ошибка - то, что киевский режим постоянно рассказывает своим гражданам о якобы российской агрессии, о якобы виновности России во всех бедах. Это колоссальная ошибка», - уверена Захарова.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ЛДНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.

12 мая 2016 года Захарова, отвечая на вопрос о возврате Украине оккупированного Крыма, сказала: «Крым вы уже вернули, теперь пора вернуть деньги».