МИД РФ продолжает бесноваться из-за "украинизации образования" в Украине

В МИД РФ возмущены "украинизацией образования" в Украине.

Об этом говорится в комментарии МИД России, текстом которого располагает УНИАН.

Хотя в законе «Об образовании» «русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима», - уверены в российском МИД.

«Рассматриваем этот шаг как попытку «майданной» власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере», - убеждены в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом там отмечают, что Москва в такой оценке действий украинских властей не одинока. «С резкой критикой упомянутого закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдовы», - добавили в МИД РФ.

«Со своей стороны убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на «площадках» международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты», - заявили российские дипломаты.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ЛДНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами этого закона относительно языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

При этом Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.