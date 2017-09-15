Ведущая спортивная газета Италии извинилась за обозначение Крыма российской территорией

Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport извинилось за то, что в одной из своих статей обозначила Крым российской территорией. Издание также опубликовало опровержение в сегодняшнем номере. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает Европейская правда.

Читайте такжеКучма не верит в возвращение Крыма в 2018 году

"Получили письмо с извинениями от главного редактора, а также в сегодняшнем номере информация о том, что Крым не является российским, так как это никто не признал, что Крым был аннексирован Россией", - отметил Перелыгин.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября издание указало Крым территорией России, а харьковский "Металлист" назвало "Металлургом".