Ведущая спортивная газета Италии извинилась за обозначение Крыма российской территорией
13:08, 15 сентября 2017Политика
1 0
Издание опубликовало опровержение, главный редактор прислал извинения посольству.
На карте Крым изображен не в составе Украины / фото Никита Черняк, Facebook
Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport извинилось за то, что в одной из своих статей обозначила Крым российской территорией. Издание также опубликовало опровержение в сегодняшнем номере. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает Европейская правда.
Читайте такжеКучма не верит в возвращение Крыма в 2018 году
"Получили письмо с извинениями от главного редактора, а также в сегодняшнем номере информация о том, что Крым не является российским, так как это никто не признал, что Крым был аннексирован Россией", - отметил Перелыгин.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября издание указало Крым территорией России, а харьковский "Металлист" назвало "Металлургом".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter