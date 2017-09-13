Ведущая спортивная газета Италии изобразила Крым российской территорией

Сегодняшняя Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, обозвала "Металлист" "Металлургом", а ОСК "Металлист" - всё тем же стадионом "Металлург".

Об этом сообщил украинский спортивный журналист Никита Черняк на своей странице в Facebook, отметив, что при этом автор материала Пьерфранческо Аркетти вещает непосредственно из Харькова.

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«Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остаётся такой итальянской», – подчеркнул журналист.

«По-хорошему, за подобные фокусы нужно отбирать аккредитации - чтобы уважали чужие территории», – добавил он.