Ведущая спортивная газета Италии изобразила Крым российской территорией
11:05, 13 сентября 2017Политика
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Автор материала Пьерфранческо Аркетти вещает непосредственно из Харькова, где сегодня состоится матч между донецким "Шахтером" и неаполитанским "Наполи".
На карте Крым изображен не в составе Украины / фото Никита Черняк, Facebook
Сегодняшняя Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, обозвала "Металлист" "Металлургом", а ОСК "Металлист" - всё тем же стадионом "Металлург".
Об этом сообщил украинский спортивный журналист Никита Черняк на своей странице в Facebook, отметив, что при этом автор материала Пьерфранческо Аркетти вещает непосредственно из Харькова.
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«Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остаётся такой итальянской», – подчеркнул журналист.
«По-хорошему, за подобные фокусы нужно отбирать аккредитации - чтобы уважали чужие территории», – добавил он.
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