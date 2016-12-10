В НАБУ заявили о сорванных делах из-за "ушей" СБУ и отсутствия права на свою "прослушку"

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью газете "Зеркало недели. Украина".

По его словам, сегодня НАБУ вынуждено получать эту информацию через канал СБУ. "У нас есть подразделение, которое получает информацию через Службу безопасности, то есть канал идет не напрямую к оператору, а через СБУ и уже потом - к нам. Мы хотим добиться, чтобы канал шел не от СБУ, а к нам. Это чисто технический вопрос, и мы готовы были к любой форме контроля со стороны СБУ законности наших действий. Для этого надо внести изменения в закон, - законопроект этот очень короткий, состоит из четырех слов. Монополия не прописана, - право на снятие информации имеют Служба безопасности, полиция, а мы хотим, чтобы туда добавили и НАБУ ", - отметил Сытник.

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Он добавил, что в соседней Польше право на самостоятельную "прослушку" имеют девять органов.

По словам Сытника, он, как глава правоохранительного органа, не может влиять в данном вопросе на депутатов. "Но мы видим, что предоставить нам этот ресурс нет желания и политической воли. Каких-либо конкретных аргументов в пользу того, что этого делать нельзя, мы не услышали. Если это решение не будет принято, то, фактически, можно будет говорить о нежелании предоставить нам полномочия, способствующие оптимизации нашей деятельности. Других объяснений я не слышал. Есть просто нежелание", - подчеркнул директор НАБУ.

Сытник также отметил, что отсутствие в распоряжении его ведомства данного ресурса уже повлияло на результат нескольких расследований, поскольку привело к утечке информации. "Я не хочу, чтобы это было расценено как обвинения в сторону руководства СБУ. Но мы довольно долго "вели" сотрудника СБУ и, когда ситуация пошла на уровень выше, произошел "слив" информации и разработка была сорвана. Если вспомнить дело судьи Чауса, там также был "слив". Сумма взятки стала больше, - сначала он требовал 100 тыс., а затем - 150 тыс., потому что Чаус уже знал, что его «ведут», - сказал он.