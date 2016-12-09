Сытник: Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан до конца 2017 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общественного форума по случаю Международного дня борьбы с коррупцией с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Самое время сделать третий решительный шаг, который, мне кажется, будет точкой невозврата в наших реформах (в борьбе с коррупцией - УНИАН), это действительно реформа судебной ветви власти и создание Антикоррупционного суда", - сказал он.

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Директор НАБУ отметил, что Антикоррупционный суд должен быть создан до конца следующего года.

"Я глубоко убежден, что... это (реформа судебной ветви власти) то, что мы должны сделать до конца 2017 года - Антикоррупционный суд, а также передать те дела, которые мы сегодня расследуем", - отметил Сытник.

После этого, по его словам, станет возможным, в том числе, передача в бюджет арестованных средств.