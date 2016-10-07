Нардеп от "Оппоблока" увидел "идиотизм" во введении визового режима со страной-агрессором

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Это или эмоциональный идиотизм, или... писалось Дмитрием Киселевым (главным пропагандистом РФ – ред.) с целью взбудоражить внутри украинское общество и отвести внимание от тех проблем, которые больше всего сегодня нуждаются в решениях парламента", - считает Павленко.

Читайте такжеГончаренко выступает за избирательное перекрытие границы с Россией

"Это решение нас никоим образом не приближает к завершению войны. Более того, оно наоборот вводит определенную эскалацию", - сказал "оппозиционер".

В то же время, отвечая на вопрос ведущего, Павленко с трудом произнес, что Россия является агрессором.

Как сообщал УНИАН, 3 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширение санкций в отношении РФ. Спикер напомнил, что в начале 2016 года он внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.

Позже в тот же день Парубий спрогнозировал, что парламент рассмотрит вопрос о введении визового режима с Россией уже на этой сессии. Фракции «Народный фронт» и ВО «Батькивщина» заявляли, что намерены поддержать инициативу о введении визового режима с Россией.