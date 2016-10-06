НАБУ требует от НАЗК немедленно унормировать форму электронной декларации

Об этом НАБУ отмечает в сообщении, размещенном в Facebook.

Отмечается, что НАБУ будет иметь сомнительные перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров, если Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не устранит разногласия между фактической формой е-декларации и утвержденной НАПК в июне 2016 года.

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Как отметили в НАБУ, эти разногласия ставят под сомнение легитимность заполненных деклараций, соответственно, становится невозможным доказать состав преступления по статье 366 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»).

«Только при условии соответствия формы декларации действующему законодательству, НАБУ и НАПК будут иметь правовые основания для анализа поданных деклараций на предмет наличия в них признаков административных или уголовных правонарушений. Поэтому этот вопрос требует немедленного урегулирования», - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что сотрудники НАБУ начали подавать электронные декларации 1 сентября. По состоянию на вечер 6 октября подано 20 деклараций, в том числе 15 – от детективов Бюро.

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«После устранения противоречий между фактической формой е-декларации и формой, утвержденной НАПК, процесс декларирования пойдет гораздо скорее», - добавили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 5 октября министр юстиции Павел Петренко заявил о наличии проблем в НАПК относительно соответствия формы электронной декларации антикоррупционному законодательству.

Он отметил, что форма декларации на сайте ведомства не соответствует решению самого Нацагентства, например, там можно подать несколько деклараций.

Систему е-декларирования запустили в соответствии с законом «О предотвращении коррупции» в полночь 1 сентября. С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны подать чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссии и Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории «А» или «Б», судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.