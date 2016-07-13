Порошенко подписал закон о судоустройстве и статусе судей

Отмечается, что "заданием закона является имплементация обновленных конституционных принципов осуществления правосудия для обеспечения независимости и деполитизации судебной власти, усиление ее ответственности перед обществом, внедрение новых принципов формирования судейского корпуса, усиление роли общественности в контроле за добропорядочностью и этичностью представителей судейского корпуса и оптимизация системы судоустройства".

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В сообщении пресс-службы подчеркивается, что этот закон совершенствует процедуру квалификационного оценивания всех судей, внедренную в соответствии с законом "Об обеспечении права на справедливый суд". В частности, оценивание будет проводиться по критериям компетентности (профессиональной, личной, социальной и др.), профессиональной этики и добропорядочности. Квалификационное оценивание по критерию профессиональной компетентности будет проводиться с учетом принципов инстанционности и специализации.

Закон предусматривает переход к трехзвенной судебной системы и образование в течение шести месяцев нового Верховного Суда, в составе которого будут действовать Большая Палата, функцией которой является унификация судебной практики и решение юрисдикционных споров, и четыре кассационные суда - по рассмотрению дел в кассационном порядке.

В развитие конституционных изменений в части правосудия Законом о судоустройстве установлены квалификационные требования к кандидату на должность судьи. Так, на должность судьи может быть назначен гражданин Украины не моложе тридцати и не старше шестидесяти пяти лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет, владеющий государственным языком и соответствующий установленным критериям профессиональной компетентности, добропорядочности и профессиональной этики.

Судьи будут назначаться исключительно по результатам публичного конкурса и квалификационного оценивания как его составляющей. Принять участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда имеют право как действующие судьи, так и кандидаты с 10-летним стажем научной работы в сфере права или адвокатской деятельности.

Законом "О судоустройстве и статусе судей" закреплено и новое основание для увольнения судьи с должности - неподтверждение легальности источников происхождения доходов и имущества, а также внедрены новые подходы к распределению полномочий между органами судейского самоуправления.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Верховная Рада приняла президентский закон "О судоустройстве и статусе судей" (№4734).

За это решение проголосовал 281 народный депутат из 381, зарегистрированного в сессионном зале.