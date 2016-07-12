КС признал неконституционными полномочия Кабмина определять финансирование судов

Как сообщает пресс-служба КС, сегодня суд официально обнародовал принятое 8 июля решение в деле по конституционному представлению Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины отдельного положения пункта 11 переходных положений закона "О государственном бюджете Украины на 2016 год".

"Признать не соответствующим Конституции Украины (являщимся неконституционным) положение пункта 11 переходных положений закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2016 год" от 25 декабря 2015 года №928–VІІI в той части, которая предусматривает, что нормы и положения закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и бюджета Фонда социального страхования Украины", - говорится в резолютивной части решения КС.

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В мотивировочной части решения отмечается, что КС считает, что предоставление указанным пунктом полномочий применять нормы и положения закона в порядке и размерах, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и бюджета Фонда социального страхования, является сужением гарантий независимости судей, в частности в отношении финансирования, что не соответствует части 1 статьи 129 Конституции.

"КС пришел к выводу, что оспариваемое положение "нарушает конституционные принципы разделения государственной власти в Украине и представляет угрозу для независимости судей, обеспечение которой является обеспечением конституционного права личности на судебную защиту".