В Харькове появились площади Нацгвардии и Защитников Украины, а названия районов додекоммунизировали
В Харькове в рамках декоммунизации переименованы еще 4 района, 5 станций метро, 1 парк и 52 улицы, переулка и площади.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении председателя Харьковской областной государственной администрации Игоря Райніна.
Так, в частности, им переименованы районы города: Жовтневый - на Новобаварский, Коминтерновский - на Слободской, Фрунзенский - на Немышлянский, Червонозаводский - на Основянский.
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Также переименован ряд станций метро: "Маршала Жукова" - в "Дворец спорта", "Метростроителей им. Г.И.Ващенко" - в "Метростроителей", "Площадь Восстания" - в "Защитников Украины", "Пролетарская" - в "Индустриальную", "Советской армии" - в "Армейскую".
Кроме того, Октябрьский гидропарк переименован в Удянский.
Проспект Маршала Жукова переименован в проспект Петра Григоренко, проспект Правды - в проспект Независимости, площадь Милиционера - в площадь Национальной гвардии, а площадь Восстания - в площадь Защитников Украины. Кроме того, "декоммунизированы" 48 других улиц и переулков.
"В процессе декоммунизации мы, наконец, смогли увековечить память многих знаковых для нашего региона людей, которые до сих пор были незаслуженно забыты. В Харькове появились улицы, названные в честь Героев Украины Евгения Котляра, Владислава Зубенко и Юрия Паращука, и три топонима, названные в честь участников АТО - Руслана Плоходько, Николая Топчия, Владимира Усенко. Также появилась площадь Национальной гвардии, площадь защитников Украины и соответствующая станция метро и улица Волонтерская, названная в честь всего волонтерского движения Харьковщины", - цитирует Райнина пресс-служба ОГА.