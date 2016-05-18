В Харькове появились площади Нацгвардии и Защитников Украины, а названия районов додекоммунизировали

Об этом говорится в соответствующем распоряжении председателя Харьковской областной государственной администрации Игоря Райніна.

Так, в частности, им переименованы районы города: Жовтневый - на Новобаварский, Коминтерновский - на Слободской, Фрунзенский - на Немышлянский, Червонозаводский - на Основянский.

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Также переименован ряд станций метро: "Маршала Жукова" - в "Дворец спорта", "Метростроителей им. Г.И.Ващенко" - в "Метростроителей", "Площадь Восстания" - в "Защитников Украины", "Пролетарская" - в "Индустриальную", "Советской армии" - в "Армейскую".

Кроме того, Октябрьский гидропарк переименован в Удянский.

Проспект Маршала Жукова переименован в проспект Петра Григоренко, проспект Правды - в проспект Независимости, площадь Милиционера - в площадь Национальной гвардии, а площадь Восстания - в площадь Защитников Украины. Кроме того, "декоммунизированы" 48 других улиц и переулков.

"В процессе декоммунизации мы, наконец, смогли увековечить память многих знаковых для нашего региона людей, которые до сих пор были незаслуженно забыты. В Харькове появились улицы, названные в честь Героев Украины Евгения Котляра, Владислава Зубенко и Юрия Паращука, и три топонима, названные в честь участников АТО - Руслана Плоходько, Николая Топчия, Владимира Усенко. Также появилась площадь Национальной гвардии, площадь защитников Украины и соответствующая станция метро и улица Волонтерская, названная в честь всего волонтерского движения Харьковщины", - цитирует Райнина пресс-служба ОГА.