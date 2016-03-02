Украина возмущена встречей мэра Ниццы с самозваным "мэром" Ялты (документ)

Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции в Facebook.

"Направили письмо к мэру г. Ницца К.Эстрози. Выразили наше возмущение его встречей с мэром г. Ялта. Продолжение следует", - сказано в нем.

Также посольство опубликовало копию соответствующего письма, подписанного послом Олегом Шамшуром.

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Как говорится в сообщении на сайте Эстрози, он провел встречу с делегацией из оккупированного Крыма, посетившей Ниццу 29 февраля - 1 марта. Мэр французского города подписал с псевдоруководством Ялты в присутствии посла России Александра Орлова документ о намерениях по развитию дружественных отношений и восстановлению побратимских отношений Ниццы с "Ялтой (Республика Крым, Российская Федерация)".