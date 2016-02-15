Ответственность перед народом должно нести не только правительство, но и коалиция в целом – УКРОП

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном 15 февраля в преддверии отчета Кабинета министров в Верховной Раде.

«Представители фракций политических партий, которые сформировали действующую коалицию, выступают за отставку правительства или его так называемое «частичное переформатирование». Партия УКРОП считает такие намерения и заявления членов правящей коалиции попыткой «дворцового переворота» и не поддерживает их», – сказано в заявлении.

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По мнению представителей партии, политический кризис, который сейчас сложился в стране, можно преодолеть, только в корне изменив политическую систему на принципиально новых конституционных принципах, а именно путем расформирования действующей коалиции, после чего, согласно украинскому законодательству, фракции будут иметь 30 дней для формирования нового большинства.

Если же депутаты не смогут сформировать коалицию, должны быть объявлены новые досрочные выборы в Верховную Раду.

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Соответственно, УКРОП призывает всех членов парламентской коалиции нести ответственность, возложенную на них избирателями и украинским народом, вместо того, чтобы пытаться быть ответственными частично или «в определенной степени».

«Если политическая сила чувствует свою правоту – пусть идет на досрочные выборы и объясняет это людям. В Украине все политические вопросы должен решать народ, а не создатели мятежей», – подчеркнули в УКРОПе.