ПАСЕ разрешила Украине вводить санкции против депутатов, которые ездят в Крым

Как говорится в сообщении "ЕвроПравды", за данную резолюцию проголосовали 68 депутатов при 8 голосах был против.

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ПАСЕ выразила "сожаление" по поводу существования "черных списков" парламентариев, но заявила, что считает допустимым запрет на въезд для парламентариев, которые перед тем "нарушили законодательство государства в части въезда на его территорию".

"Российская делегация, несмотря на физическое отсутствие на сессии ПАСЕ, дистанционно работает над вопросом снятия или смягчения санкций. Сегодня в ПАСЕ дискутировали вопрос ограничений против парламентариев. Друзья Кремля, представители левых партий, мобилизовали свои усилия, чтобы доказать, что санкции против депутатов недопустимы, поскольку мешают диалогу", - рассказала в своем Facebook уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что санкции не нужно воспринимать как репрессии против кого-то, а ответственность политиков за их действия.

Російська делегація, попри фізичну відсутність на сесії ПАРЄ , дистанційно працює над питанням зняття чи пом'якшення са... Опубліковано Iryna Gerashchenko 26 січня 2016 р.

Издание отмечает, что первоначальный проект документа предлагал принципиально другую формулировку - он категорически осуждал и признавал незаконной практику "черных списков" и запретов на въезд.

Однако эту норму откорректировали по предложению грузинского депутата Чори Тактакишвили, которую поддержал ряд других депутатов.

Поправку Чори Тактакишвили, которая полностью изменила тон резолюции, ПАСЕ поддержала с небольшим перевесом – 49 против 35 голосов.