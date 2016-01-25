Новый глава ПАСЕ назвал освобождение Савченко одним из приоритетов ассамблеи

Об этом сообщила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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"В ПАСЕ аншлаг, зал полон. Избрали нового председателя Ассамблеи - представителя ЕРР (Европейской народной партии - УНИАН), испанца Педро Аграмунта. Поблагодарили предыдущего председательствующего госпожу Анн Брассер", - отметила она.

"Какова позиция господина Аграмунта относительно действий РФ? Непростой вопрос. С одной стороны, он публично критикует РФ за ее агрессивную политику. С другой - относится к числу тех членов ЕРР, которые выступают "за диалог", и очевидно, прогнозируемо, что на президентском посту будет усиливать и будет отстаивать эту позицию", - добавила Геращенко.

По ее словам, украинская делегация в ПАСЕ подчеркивает, что диалог - это всегда двусторонняя работа, а не шантаж всего мира.

"В своей первой речи господин Аграмунт перечислил четыре ключевых европейских вызова (и с этим трудно не согласиться): угроза терроризма, миграционный кризис, рост популизма и открытые конфликты на нашем континенте. Он - очень обнадеживающе - отдельно упомянул Украину и заявил, что сепаратисты при поддержке РФ держат в оккупации часть страны, что от конфликта погибло 9 тысяч человек. Это очень хорошо, что Украина прозвучала в первом выступлении, правда, не прозвучал Крым, но наша делегация не даст эту тему забыть. Также он упомянул, что освобождение Надежды Савченко является одним из наших приоритетов", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.

Савченко объявила голодовку с 18 декабря 2015 года. 12 января ее адвокат Николай Полозов сообщил, что Савченко уже потеряла 15 кг.