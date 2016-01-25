Новый глава ПАСЕ назвал освобождение Савченко одним из приоритетов ассамблеи
Новоизбранный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт во время своей первой речи на посту заявил, что освобождение украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко, которая незаконно удерживается в России, является одним из приоритетов в работе ПАСЕ.
Об этом сообщила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
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"В ПАСЕ аншлаг, зал полон. Избрали нового председателя Ассамблеи - представителя ЕРР (Европейской народной партии - УНИАН), испанца Педро Аграмунта. Поблагодарили предыдущего председательствующего госпожу Анн Брассер", - отметила она.
"Какова позиция господина Аграмунта относительно действий РФ? Непростой вопрос. С одной стороны, он публично критикует РФ за ее агрессивную политику. С другой - относится к числу тех членов ЕРР, которые выступают "за диалог", и очевидно, прогнозируемо, что на президентском посту будет усиливать и будет отстаивать эту позицию", - добавила Геращенко.
По ее словам, украинская делегация в ПАСЕ подчеркивает, что диалог - это всегда двусторонняя работа, а не шантаж всего мира.
"В своей первой речи господин Аграмунт перечислил четыре ключевых европейских вызова (и с этим трудно не согласиться): угроза терроризма, миграционный кризис, рост популизма и открытые конфликты на нашем континенте. Он - очень обнадеживающе - отдельно упомянул Украину и заявил, что сепаратисты при поддержке РФ держат в оккупации часть страны, что от конфликта погибло 9 тысяч человек. Это очень хорошо, что Украина прозвучала в первом выступлении, правда, не прозвучал Крым, но наша делегация не даст эту тему забыть. Также он упомянул, что освобождение Надежды Савченко является одним из наших приоритетов", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.
17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.
Савченко объявила голодовку с 18 декабря 2015 года. 12 января ее адвокат Николай Полозов сообщил, что Савченко уже потеряла 15 кг.