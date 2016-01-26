Еврокомиссия внесет законодательное предложение предоставить Украине безвизовый режим "очень скоро" - Шубель

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом глава подразделения по вопросам Восточного партнерства Внешней службы Евросоюза Дирк Шубель сказал сегодня в Европейском парламенте во время выступления на заседании Комитета Ассоциации Украина-ЕС.

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"Конкретной даты для законодательного предложения еще нет, но это должно произойти очень скоро", - констатировал европейский дипломат.

В этой связи Шубель подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы Украина выполнила взятые обязательства в первом квартале 2016 для того, чтобы упростить обсуждение (этого вопроса) в Совете (ЕС) и убедить те государства-члены, которые еще немного сомневаются".