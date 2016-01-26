Еврокомиссия внесет законодательное предложение предоставить Украине безвизовый режим "очень скоро" - Шубель

16:47, 26 января 2016
Политика
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Еврокомиссия "очень скоро" внесет законодательное предложение предоставить Украине безвизовый режим, в свою очередь Киев должен в I квартале этого года выполнить взятые на себя обязательства.

Фото УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом глава подразделения по вопросам Восточного партнерства Внешней службы Евросоюза Дирк Шубель сказал сегодня в Европейском парламенте во время выступления на заседании Комитета Ассоциации Украина-ЕС.

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"Конкретной даты для законодательного предложения еще нет, но это должно произойти очень скоро", - констатировал европейский дипломат.

В этой связи Шубель подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы Украина выполнила взятые обязательства в первом квартале 2016 для того, чтобы упростить обсуждение (этого вопроса) в Совете (ЕС) и убедить те государства-члены, которые еще немного сомневаются".

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